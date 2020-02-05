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Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург хранит в себе множество тайн, а каждый его пригород имеет уникальную историю. Наши экскурсии подойдут в первую очередь тем, кто обычному туризму предпочитает настоящее путешествие. Мы любим Санкт-Петербург и сделаем все, чтобы вы тоже влюбились в этот город, где старый и новый мир сплетаются воедино.
Просто позвольте организовать для Вас лучшую индивидуальную экскурсию!

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Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, музеям и пригородам, Цены 2020

Наши индивидуальные экскурсии по Петербургу это:

Музеи без очередей

Круглосуточная поддержка

Автомобили и микроавтобусы Мерседес

Профессиональные гиды

Вежливые водители

Лучшие индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Первое знакомство с городом. Почувствовать шарм и все очарование Санкт-Петербурга. Увидеть все знаковые места

3 часа
Бизнес класс
7500 за экскурсию

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Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу

Увидеть другой Петербург в чарующей ночной подсветке на самой динамичной экскурсии по Санкт-Петербургу

3 часа
Бизнес класс
10000 за экскурсию

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Экскурсии по центру Санкт-Петербург

Мы разработали 10 маршрутов пешеходных экскурсий по Санкт-Петербургу с индивидуальным гидом

3 часа
Авторские маршруты
4000 за экскурсию

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Лучшие индивидуальные пригородные экскурсии

Экскурсия в Петергоф

Чарующий своим великолепием пригород, который стал первой парадной загородной резиденцией императорской семьи

5 часов
Бизнес класс
10500 за экскурсию

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Экскурсия в Царское Село

Предлагаем Вам посетить жемчужину дворцово-парковых ансамблей Пушкина – летнюю императорскую резиденцию «Царское Село»

5 часов
Бизнес класс
10500 за экскурсию

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Экскурсия в Кронштадт

Это незабываемое путешествие в колоритный город-музей военно-морской славы, омываемый со всех сторон водами балтийского моря

5 часов
Бизнес класс
11500 за экскурсию

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Лучшие индивидуальные экскурсии в музеи Санкт-Петербурга

Экскурсия в Эрмитаж

Государственный Эрмитаж, является одним из крупнейших музеев мира. Протяженностью более 25 километров

3 часа
Персональный гид
5000 за экскурсию

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Экскурсия в Фаберже

Музей Фаберже, открывшийся всего несколько лет назад, уже успел завоевать любовь гостей и жителей Петербурга

1,5 часа
Персональный гид
4500 за экскурсию

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Экскурсия в Русский музей

Русский музей является вторым по популярности музеем Северной столицы после Эрмитажа

3 часа
Персональный гид
5000 за экскурсию

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Познакомьтесь с одним из самых красивых городов, выбрав услуги нашей компании.

Проведите свой отпуск без стресса на экскурсиях в большой группе, ожидания в длинных очередях и самостоятельного составления маршрута.

Мы подготовим для Вас индивидуальную программу, а персональные гид и водитель будут сопровождать Вас на протяжении всей экскурсии, чтобы Ваша поездка прошла с максимальным комфортом.

Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, музеям и пригородам, Цены 2020
Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, музеям и пригородам, Цены 2020

Путешествие на автомобиле с частным гидом – это самый простой и удобный способ осмотреть основные достопримечательности Санкт-Петербурга и его пригородов.

Помимо экскурсий на автомобиле мы предлагаем экскурсии в музеи города, а также различные увлекательные маршруты пешеходных экскурсий.

Также программы всех наших экскурсий при необходимости могут быть адаптированы для детей.

Выберете подходящую для Вас экскурсию или составьте целую экскурсионную программу, чтобы открыть для себя все самые красивые места города!

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Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, музеям и пригородам, Цены 2020