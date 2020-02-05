Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, музеям и пригородам, Цены 2020

Путешествие на автомобиле с частным гидом – это самый простой и удобный способ осмотреть основные достопримечательности Санкт-Петербурга и его пригородов.

Помимо экскурсий на автомобиле мы предлагаем экскурсии в музеи города, а также различные увлекательные маршруты пешеходных экскурсий.

Также программы всех наших экскурсий при необходимости могут быть адаптированы для детей.